Die schräge Kultserie "The Boys" nach den Comics von Garth Ennis und Darick Robertson geht derzeit auf Amazon Prime Video in die vierte Runde. In der aktuellen Staffel steht die Welt am Abgrund. Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen? Damit ihr den vollen Durchblick behaltet, wollen wir in diesem Artikel die Ereignisse der früheren drei Staffeln so knapp wie möglich zusammenfassen . Falls ihr also nun entweder ins Seriengeschehen neu einsteigt oder eure Erinnerung Auffrischung benötigt, seid ihr hier bestens aufgehoben.

Darum geht es in Staffel 1 von "The Boys"

Das Großkonzern Vought managt eine Gruppe von Superhelden, die als "Seven" bekannt ist. Dahinter stecken reine Geschäftemacherei und Imagepflege. Die meisten dieser Helden sind alles andere als super – so etwa der psychotische Anführer Homelander (Antony Starr): er will von allen geliebt werden, erträgt keinen Widerspruch und geht über Leichen. Ex-CIA-Mann Billy Butcher (Karl Urban) führt hingegen eine Gruppe namens The Boys an, die Jagd auf Superhelden macht und sie auch tötet. Homelander hat einst seine Frau vergewaltigt, die kurz darauf spurlos verschwunden ist; daher ist dieser Held sein Hauptfeind. Der Verkäufer Hughie Campbell (Jack Quaid) hat durch den superschnellen A-Train (Jessie Usher) seine Freundin in einem grausigen Unfall verloren. Daraufhin lässt er sich auch von Butcher rekrutieren.

Starlight (Erin Moriarty) ist eine neue Heldin voll Idealismus, was aber nicht lange währt, denn gleich zum Einstand wird sie von dem Kollegen The Deep (Chace Crawford) zum Oralsex gezwungen. Sie stellt sich immer mehr gegen die Seven, von denen sie ein Teil ist und hilft Hughie, in den sie sich verliebt. Die Boys finden heraus, dass Vought ein Serum namens Compound-V erzeugt, durch dessen Verabreichung an Kinder die Superhelden eigentlich entstehen. Zuletzt erfährt Butcher, dass seine Frau Becca nicht tot ist, sondern Homelanders Kind zur Welt gebracht hat und diesen Jungen Ryan in völliger Abgeschiedenheit aufzieht.