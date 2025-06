Es ist die Frage, die sich jeder schon einmal gestellt hat: Warum passiert ausgerechnet mir das? David Schalko (52), der österreichische Regisseur und Drehbuchautor hinter erfolgreichen Serien wie "Kafka", "Ich und die Anderen" und "M - Eine Stadt sucht einen Mörder", nimmt sich dieser universellen Frage nun in einer neuen Anthologie-Serie an. "Warum ich?" ist ab dem 20. Juni 2025 exklusiv in der ARD Mediathek zu sehen und zeigt eine humorvolle Auseinandersetzung mit den Wendungen des Lebens.

Jede der sechs Episoden erzählt eine in sich abgeschlossene Geschichte, in der die Protagonisten mit unerwarteten Lebenssituationen konfrontiert werden. Das Konzept folgt dem typischen Anthologie-Format, bei dem verschiedene Charaktere und Handlungsstränge in eigenständigen Folgen präsentiert werden. Für die Serie, die im Frühjahr 2024 in Wien und Umgebung entstand, konnte Schalko ein beeindruckendes Ensemble deutscher Schauspieler gewinnen.