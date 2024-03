Sehr präsent ist Kafkas Freund Max Brod, den David Kross spielt. Mit ihm startet auch die Serie. Sie zeigen ihn als Antagonisten - sehr dem Leben und den Frauen zugewandt und das große dichterische Potenzial seines Freundes sofort erkennend ...

Max Brod ist unsere emotionale Anbindung an Kafka. Er ist die Brücke, um einen Zugang zu ihm zu finden. Denn Kafka ist nicht besonders zugänglich - weder in seinem Schreiben noch in seinem Charakter. Max Brod war ja derjenige, der das Werk von Kafka über sein eigenes gestellt hat, obwohl er damals ein berühmter Schriftsteller war. Und er hat Kafkas Wunsch, er möge sein Werk verbrennen, nicht erfüllt und es so gerettet und dann berühmt gemacht. Später hat man ihm ja vorgeworfen, dass er in die Tagebücher eingegriffen und die Deutungshoheit eingenommen hat ...