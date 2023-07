Postproduktion

Nach den Dreharbeiten wird das Filmteam deutlich kleiner. Ein/eine Schnittmeister:in schneidet den Film, wobei jeder/jede Regisseur:in individuell entscheidet, wie sehr er/sie am Schnittprozess beteiligt ist. Während einige jeden Tag im Schnittraum sitzen, schauen andere alle paar Wochen vorbei. In Zusammenarbeit mit dem/der Schnittmeister:in wird ein "Picture Lock" erstellt, der das Ende des Bildschnitts markiert. Danach werden Ton und Farbbearbeitungen durchgeführt, bei denen etwaige Expert:innen dem Film den Feinschliff verleihen. Wie sehr sich der/ Regisseur:in an diesen Prozessen beteiligt, kann auch hier stark variieren.

Am Ende der Postproduktion ist der Film fertiggestellt und es geht an die Vermarktung und Veröffentlichung. Hier tritt die Regie eher in den Hintergrund. Bei Premieren und Festivalaufführungen gibt es Interviews mit dem Filmteam, wo die Regie etwaige Fragen zum Film beantworten kann.