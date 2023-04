Was ist der erste Schritt beim Schreiben eines Drehbuchs?

Der Weg zu einem Drehbuch kann sehr unterschiedlich verlaufen. Mal gibt es Charaktere, die man näher erforschen möchte, mal eine Situation, die vielversprechend klingt. Wie die Entwicklung dieser Ideen sich schließlich gestaltet, ist von Autor:in zu Autor:in unterschiedlich. Ein beliebter Prozess ist dabei das sogenannte "Outlining": damit wird eine Art oberflächliche Gliederung der wichtigsten inhaltlichen Punkte bezeichnet, wodurch man einen guten Überblick über die Struktur der Handlung bekommt, bevor man die einzelnen Szenen ausarbeitet.

Daniel Kwan, der dieses Jahr für "Everything Everywhere All at Once" unter anderem mit dem Oscar für das beste Drehbuch ausgezeichnet wurde, sagte im "Hollywood Reporter"-Interview über seinen Schreibprozess: "90 Prozent meiner Arbeit ist das Outlining. [...] Wir stecken sehr viel Arbeit in die Anordnung der großen Handlungsabläufe rein." Sein nominierter Kollege und zweifache Oscar-Preisträger Martin McDonagh hat jedoch einen ganz anderen Zugang. Er startete seinen Schreibprozess an "The Banshees of Inisherin" nur mit dem Wissen, dass sich zwei Freunde trennen würden und ließ sich im Laufe der Arbeit von seiner Kreativität überraschen, ohne zu wissen, wohin die Geschichte führen würde.