Vor der Linse: Warum sind Filme und Serien heutzutage so dunkel?

Wieso wurden Filme dunkler?

Mit dem Aufkommen von hochwertigen Digitalkameras ab 2010 veränderte sich der Look in Filmen und Serien schlagartig. Der digitale Sensor ist deutlich lichtempfindlicher als Zelluloidfilm und dadurch kann man mit viel weniger Scheinwerfern eine Szene ausleuchten. Digitalkameras haben auch einen größeren Kontrastumfang, wodurch man in einem Bild sowohl sehr helle als auch sehr dunkle Punkte vereinen kann.

Ein großer Unterschied ist auch die Qualität der Monitore, die dem Filmteam während der Dreharbeiten zur Verfügung stehen. Während man früher erst auf die Ergebnisse aus dem Labor warten musste, kann man heutzutage schon am Set ein fast fertiges Bild begutachten. Dadurch hat man viel mehr Kontrolle über die visuelle Gestaltung und kann mehr Risiken eingehen. Man kann es mit der Dunkelheit so weit treiben, dass man sich extrem präzise an die Grenzen der neuen technischen Möglichkeiten herantasten kann – und sollte man sich im Nachhinein doch anders entscheiden wollen, kann man durch moderne Farbkorrekturverfahren die Helligkeit zu einem gewissen Grad in der Postproduktion wiederherstellen.