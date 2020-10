"Was wir wollten" ist Österreichs Auslandsoscar-Kandidat

„Was wir wollten“ wurde nun durch die Jury des Fachverbandes der Film- und Musikwirtschaft zu Österreichs Kandidaten für den Auslandsoscar erklärt. In der Begründung dazu heißt es unter anderem: Bei der „durchaus leidenschaftlich geführten Besprechung der Für und Wider der eingereichten Filme“ seien die „eindrucksvolle Machart und die genaue Beobachtung der Beziehungsgeschichte eines Ehepaars, dessen sehnlicher Kinderwunsch nicht in Erfüllung gehen will, hervorgehoben“ worden.