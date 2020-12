"Was wir wollten": Netflix-Start für Österreichs Oscar-Kandidaten steht fest

Netflix-Resonanz

Die bisherige weltweite Resonanz via Netflix war enorm. Der Film fand sich im Zuge der internationalen Verwertung in weltweit 39 Ländern unter den Top 10 der Netflix-Charts. So schien er in Deutschland auf Platz 3, in Brasilien sogar auf Platz 2 auf und fand über den Streaming-Giganten bereits ein Millionenpublikum auch außerhalb des deutschen Sprachraums.

Nach wie vor plant der Filmladen Verleih allerdings, den Film zum ehest möglichen sinnvollen Termin in die Kinos zu bringen. Ulrike Koflers Regiedebüt, das für Österreich ins Oscar-Rennen geht, sollte für das Publikum auch auf der großen Leinwand zu sehen sein und dort seine ganze künstlerische Qualität und feine Nuancierung entfalten.

Die Veröffentlichung von "Was wir wollten" auf Netflix in Österreich findet – durch langfristige Planung nicht verschiebbar – nun am 22. Dezember statt.