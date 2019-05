"Watchmen": Im ersten Trailer naht das Ende der Welt

Tick, Tack … das Ende der Welt naht! Und der US-Sender HBO, bekannt für Kultserien wie "Game of Thrones", "True Detective", "Deadwood", "Sopranos", "True Blood" und "Sex and the City" (um nur einige zu nennen), setzt die nahende Bedrohung wieder in einer hochkarätig besetzten und eindrucksvoll inszenierten Serie um: "Watchmen" ist die TV-Adaption der gleichnamigen Comic-Vorlage von Alan Moore und Dave Gibbons, die 1986 das Superhelden-Genre auf den Kopf stellte.