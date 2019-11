"Watchmen": Superhelden am Puls der Zeit

Verworrenes Mystery-Drama am Puls der Zeit

Lindelof wäre wohl nicht Lindelof, wenn er nicht eine kunstvoll auf mehreren Ebenen, aber ebenso undurchschaubar erzählte Mystery-Serie aus "Watchmen" gemacht hätte. Gekonnt ersetzt er den Atomkrieg durch eine viel relevantere Bedrohung, die als gesellschaftlicher Hintergrund für eine mysteriöse Verschwörung dient: Rassismus. Die USA werden vom liberalen Präsidenten Robert Redford regiert und der Oberste Gerichtshof ist von linksliberalen Richtern dominiert.

Wenn das nicht Science-Fiction am Puls der Zeit ist?

Das liberale Establishment ist in breiten, vor allem unterprivilegierten Teilen der Bevölkerung verhasst. Der Staat kann seine eigenen Polizeibeamten nicht mehr vor Übergriffen schützen, weshalb sie nun vermummt den Dienst versehen. Doch was ist der Unterschied zwischen einem maskierten Polizisten und Maskierten, die auf Verbrecherjagd gehen? Es gibt keinen, wie Laurie Blake einmal feststellt. Damit spiegelt Lindelof im Kampf der rassistischen Untergrundbewegung gegen das pseudo-liberale Establishment auch den brandaktuellen Überlebenskampf der liberalen Demokratie wider. Und Lindelof wäre wohl auch nicht Lindelof, wenn in "Watchmen" alles so wäre wie es zunächst erscheint.

Doch anders als bei der ebenfalls großartig erzählten Amazon-Serie "The Boys", die auch auf einer kultigen Comic-Vorlage basiert, verlangt "Watchmen" dem Zuseher einiges an Vorkenntnissen ab oder zumindest eine hohe Bereitschaft, sich diese fiktive Welt zu erschließen. Ebenso wie "The Boys" ist auch "Watchmen" hochkarätig besetzt und meisterhaft erzählt. Die Amazon-Serie geht jedoch wesentlich geradliniger, aber nicht weniger spannend vor. Aus unserer Sicht ist "The Boys" daher viel eher ein massentaugliches "Game of Thrones" im Superhelden-Genre als die neue HBO-Serie.

Ein Muss für Fans von Superhelden-Serien für Erwachsene ist "Watchmen" aber allemal!

"Watchmen" startet ab heute, 4. Oktober, in deutscher Sprache bei Sky Atlantic. Jeden Montag folgt eine neue Episode, die dann bei Sky X auf Abruf zur Verfügung steht.