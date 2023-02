"We Have A Ghost": 5 Fakten zur Netflix-Gruselkomödie

Ab dem 24. Februar ist die neue Grusel-Komödie "We Have a Ghost" bei Netflix abrufbar. Kevins (Jahi Di'Allo Winston, 19) Familie zieht in ein neues Haus. Doch ihre neuen vier Wände sind nicht so normal, wie sie scheinen. In der Schule erfährt Kevin, dass es in seinem Zuhause spuken soll.

Und tatsächlich fängt er schon wenig später den Geist Ernest (David Harbour, 47) mit der Kamera ein. Kevin und Ernest freunden sich an und gleichzeitig wird das Video mit dem Geist zum viralen Internethit. Dabei zieht das ungleiche Gespann nicht nur die Aufmerksamkeit von YouTube-Usern auf sich, sondern weckt auch das Interesse der CIA.

Hier sind 5 Fakten zum Gruselspaß: