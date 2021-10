5. Lawrences Kadashian-Momente bei "Mother!"

Während Jennifer Lawrence mit Darren Aronofsky an dem Psycho-Horror-Drama "Mother!" arbeitete, ließ sie sich von der Film-Crew ein sogenanntes "Kardashian-Zelt" errichten, wie sie der "Vogue" verriet.

Dieses Zelt diente ihr als Rückzugsort, um sich von den psychisch anstrengenden Szenen zu erholen: Sie schaute sich dort Folgen von "Keeping Up With the Kardashians" an und die Zeltwände waren mit Fotos der Kardashians geschmückt.

Zum Glück konnte sich die Darstellerin dadurch entspannen, denn für viele andere hätte eine solche Kardashians-Therapie wohl eher den echten Horror bedeutet.

