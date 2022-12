"Wednesday": Diese 5 ähnlichen Serien wirst du als Fan lieben

Entfremdete Geschwister mit Superkräften entdecken nach dem Tod ihres Vaters ein schockierendes Familiengeheimnis: Sie alle besitzen Superkräfte und sind dafür bestimmt, die Welt zu retten. Das tun sie dann wohl oder übel, weil sie dafür in der titelgebenden Academy auch ausgebildet wurden. Aber glattpolierte HeldInnen á la Captain America, Superman oder Wonder Woman darf man hier nicht erwarten: Luther, Diego, Viktor und Co. sind Menschen mit Ecken und Kanten, abseits aller SuperheldInnen-Schablonen.

So durchgeknallt und abstrus die Abenteuer auch sein mögen und so hypervisuell-surreal die Inszenierung anmuten mag, umso größer ist die emotionale Dreidimensionalität und der Identifikationsfaktor dieser AußenseiterInnen, die sich inmitten einer Welt des Chaos' und der Zerstörung fragen, was Identität, Familie und Schicksal und bedeuten. "The Umbrella Academy" bricht mit Konventionen und wird so zum Entertainment mit Tiefgang.

Ist auf Netflix zu sehen. Hier geht's zur Serie!