Musikalischer Stop-Motion-Horror von Selnick und Peele

Das 13-jährige Schwarze Mädchen Kat wächst in einem Heim für Waisenkinder auf, da sie ihre Eltern bei einem Autounfall verloren hat. Eine Nonne, die sich um sie kümmert, enthüllt ihr ein schreckliches Geheimnis: Kat ist ein sogenanntes "Höllenmädchen" und muss sich ihren eigenen Dämonen stellen – und das bedeutet, dass Wendell und Wild bald in ihrem Leben auftauchen werden.

Musik dürfte in dem Werk ebenfalls eine große Rolle spielen, da es inzwischen einen eigenen YouTube-Channel unter der Titel "Kat's Punk Playlist" gibt.

Geschaffen wurde die gruselige Animations-Komödie von Stop-Motion-Maestro Henry Selick, dem wir bereits moderne Trickfilm-Klassiker wie "The Nightmare Before Christmas" und "Coraline" verdanken. Nicht genug damit, wurde das kreative Team durch den Horror-Experten Jordan Peele ("Get Out", "Us", "Nope") bereichert, der gemeinsam mit Selick das Drehbuch verfasst hat.

Peele selbst hat auch dem Dämon Wild seine Stimme verliehen. Weitere Original-Stimmen gehören zu Keegan-Michael Key, Lyric Ross, Angela Bassett, James Hong, Tamara Smart und Natalie Martinez.

Am 11. September erlebte "Wendell & Wild" seine Weltpremiere auf dem Internationalen Filmfestival Toronto und wird dann pünktlich für Halloween ab 28. Oktober auf Netflix verfügbar sein.