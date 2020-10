Die 13 besten Halloween-Filme zurzeit bei Netflix

Zwei Horror-Ikonen der 80er-Jahre treten in diesem Crossover-Film zwischen "A Nightmare on Elm Street" und "Freitag der 13." gegeneinander an: Freddy schmort in der Höller und gerät immer mehr in Vergessenheit. Seine potenziellen Opfer werden unter Drogen gesetzt, um nicht zu träumen. Daher erweckt der den mindestens ebenso legendären Psychopathen Jason Voorhees zu neuem Leben. Er soll die Elm Street wieder in Angst und Schrecken versetzen und ihm helfen, aus der Hölle zu entkommen. Doch Jason hält sich nicht an den Plan. Krieg der Horror-Ikonen.