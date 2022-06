In gleich zwei Filmen wird sich Regisseur Juri Rechinsky aus Kiew dem Ukraine-Krieg widmen. In "Circles of Hell" nähert sich der Wahlwiener Geflüchteten und ihren Geschichten an, während er in "Before the End of War" den Kriegsfotografen Pierre Crom begleitet, der den Konflikt dokumentiert. Beide Projekte gehören zu jenen 18 Werken, die bei der aktuellen Sitzung des Filmfonds Wien mit insgesamt 2,97 Millionen Euro zur Herstellung respektive Entwicklung bedacht wurden.

Auch weitere Dokumentarvorhaben widmen sich demnach den zentralen Themen der Zeit, wenn Elisabeth Scharang und Kristin Gruber in "Nicht eine weniger" das globale Thema der Femizide in den Mittelpunkt rücken, während sich Bildessayist Nikolaus Geyrhalter in "Melt" mit dem Klimawandel auseinandersetzt. Kenan Kilic porträtiert in "Marktmelodien" hingegen den Wiener Brunnenmarkt.