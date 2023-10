Diese drei Promis treten an

Dieses Mal wollen Kabarettistin Hazel Brugger (29) sowie die Schauspieler Matthias Schweighöfer (42) und Florian David Fitz (48) Joko Winterscheidt seinen Job als Moderator streitig zu machen. Sie seien "die drei heiligen Quizkönige im umgekehrten Sinne", zitierte der Sender den Quizmaster bereits im Mai zum Produktionsbeginn. "Also drei kurzgeistige Klappstühle ohne royalen Glanz. Was jetzt per se nichts Schlechtes sein muss."

In der Show müssen sich die Herausforderer in acht Quiz-Kategorien mit Winterscheidt messen. Der Sieger gewinnt die Show und darf sie in der nächsten Folge nach seinen eigenen Vorstellungen moderieren und gestalten. Joko Winterscheidt kämpft dann als Kandidat darum, seine Sendung wieder zurückzugewinnen. Das Finale wird wie gewohnt von Katrin Bauerfeind (41) moderiert.