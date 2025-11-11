Gute Nachrichten für Fans von "Wer stiehlt mir die Show?" : Wie ProSieben mitteilt, wird eine elfte Staffel der Primetime-Sendung mit Moderator Joko Winterscheidt (46) produziert. Die Dreharbeiten haben demnach am 10. Neovember 2025 in Berlin begonnen. Das ist zur neuen Staffel bereits bekannt.

Promis aus Sport, Kabarett und Musik

Während derzeit noch die zehnte Staffel mit Schauspielerin Karoline Herfurth (41), TV-Star Olli Dittrich (68) sowie Musiker und Entertainer Olli Schulz (52) ausgestrahlt wird (sonntags, 20:15 Uhr), stehen die nächsten Stars schon in den Startlöchern. Winterscheidt muss sich auf Promis mit Expertise aus drei verschiedenen Gebieten gefasst machen. Denn ihm wollen Ex-Tennisspielerin Andrea Petković (38), Kabarettist Till Reiners (40) und Sänger Nico Santos (32) die Show streitig machen. Hinzukommt wie gewohnt in jeder Folge ein Zuschauer oder eine Zuschauerin als Wildcard-Kandidat.

Joko Winterscheidt gibt sich in der Presseerklärung des Senders siegessicher: "Ob Andrea Petković, Till Reiners und Nico Santos mir die Show stehlen können? Ist die Erde eine Kugel? Ich denke ja wohl eher nicht!"