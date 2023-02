Dein Auftritt im Schauspielhaus Wien waren deine ersten Schritte im Schauspiel?

Das war auf jeden Fall das erste Mal, dass ich fürs Schauspielen bezahlt wurde.

Du hast in deiner Karriere mehr Zeit im Theater als vor der Kamera verbracht. Wie unterscheidet sich die Schauspielarbeit in diesen Bereichen, sowohl in der Vorbereitung als auch in der Darbietung?

Ich glaube, ich kann im Theater ein bisschen mehr machen, was ich will. Bin freier in meinem Spiel, meiner Darbietung. Ich spiele im Theater viel fantasievoller und größer und ich darf Witze machen. Es ist viel mehr der ganze Körper inkludiert, was ich sehr gerne habe, weil ich gerne tanze.

Mein Spiel beim Film ist viel kleiner. Ich finde es schön herauszufinden, wie klein man spielen kann, damit aber trotzdem etwas auszusagen. Oder wie man im Kleinen spontan sein kann.