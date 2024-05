New Voices versteht sich als neues Verleihmodell, das jungen Filmemacher:innen aus Österreich eine attraktive Plattform zur Präsentation ihrer Debütfilme bietet. Mit der Bündelung unter dem Label New Voices reagieren der Stadtkino Filmverleih und Cinema Next auf den Umstand, dass sich alle, die einen Film machen, meist auch einen Kinostart wünschen, dafür jedoch oft Platz und Publikum fehlen.

New Voices schafft für die Kinos ein klar abgestimmtes und kommunizierbares Paket, um Filme von jungen Talenten trotzdem auf die Leinwand zu bringen. Das Paket umfasst pro Film insgesamt rund zwanzig Spieltermine im Stadtkino im Künstlerhaus sowie in ausgewählten Partner:innenkinos von Wien über Krems bis Linz, Graz, Salzburg und Innsbruck.

Die erste Ausgabe von New Voices startet am 23. Mai 2024 mit Christoph Schwarz’ kürzlich bei der Diagonale uraufgeführter Mockumentary "Sparschwein" (AT 2024). Tags darauf, am 24. Mai 2024, feiert mit Özgür Anils Spielfilm "Wer wir einmal sein wollten" (AT 2023) ein weiteres bemerkenswertes Debüt seine Kinostartpremiere.