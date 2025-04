Der deutsche Ausnahmefilmemacher Werner Herzog (82) wird bei den Filmfestspielen von Venedig 2025 mit dem Goldenen Löwen für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Das gab das renommierte Filmfestival am 8. April bekannt. Herzog, der bekannt ist für Filmklassiker wie "Nosferatu - Phantom der Nacht" oder "Fitzcarraldo", nutzte die Gelegenheit sogleich, um in einem Statement einen Ausblick auf sein künftiges Schaffen zu geben.

Werner Herzog bekräftigt: "Ich bin noch nicht fertig"

"Ich fühle mich zutiefst geehrt, von der Biennale Venedig den Goldenen Löwen für mein Lebenswerk zu erhalten. Ich habe immer versucht, ein guter Soldat des Kinos zu sein, und dies fühlt sich wie eine Medaille für meine Arbeit an", erklärte der 82-Jährige in einer von den Veranstaltern verbreiteten Mitteilung. Doch im gleichen Atemzug betonte der Filmemacher, dass er noch "nicht in den Ruhestand gegangen" sei.

"Ich arbeite wie immer", so Herzog wörtlich angesichts des Preises für sein Lebenswerk. In Afrika habe er vor Kurzem einen Dokumentarfilm abgeschlossen, der den Titel "Ghost Elephants" trägt. In Irland würde derweil derzeit "Bucking Fastard" entstehen, der erste Spielfilm des Regisseurs seit "Family Romance, LLC" aus dem Jahr 2019.