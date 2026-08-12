Wenn nichts ist, wie es scheint, ist man möglicherweise in „Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung“ gelandet. In Staffel 2 der Reality-Gameshow ist wieder Rätseln angesagt: Wer ist Werwolf, wer Dorfbewohner? Eine Rechtsanwältin, ein Polizist, eine Psychologin und ein Ex-Geheimagent ziehen in der diesmal in ein geheimnisvolles Dorf - und in einen Wald voller Lügen. Eigentlich bringen sie und die weiteren Spielenden damit beste Voraussetzungen mit, um Täuschungen zu durchschauen.

Das ist das Spielprinzip bei „Werwölfe“ Die zweite Staffel der mit dem Deutschen Entertainment Award ausgezeichneten Show hält nicht nur für die 15 Spielenden zahlreiche Überraschungen bereit: In neuen, spektakulären Quests kämpfen die Dorfbewohner um wertvolle Sonderrollen, die das Kräfteverhältnis im Dorf entscheidend verändern können. Die Werwölfe kennen die Regeln der Quests bereits im Voraus und versuchen, die Spiele gezielt zu ihren Gunsten zu manipulieren - stets mit dem Risiko, dabei selbst ins Visier der Dorfbewohner zu geraten. Jeder Blick, jedes Zögern und jede noch so kleine Geste kann Verdacht erregen. Wer spielt ein doppeltes Spiel? Wem gelingt es, die Gruppe zu manipulieren? Und wem kannst du trauen, wenn alle lügen?

Wann ist „Werwölfe“-Staffel 2 zu sehen? „Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung“ in der ARD Mediathek: Episoden 1-4 ab 24. September

Episoden 5-8 ab 01. Oktober

Episoden 9-12 ab 08. Oktober Das Erste zeigt vier Episoden von „Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung“: Episoden 1 und 2 am 24. September ab 18:50 Uhr

Episoden 5 und 6 am 1. Oktober ab 18:50 Uhr