"Westworld": Dritte Staffel startet am 15. März bei HBO

Die Schöpfer der Sci-Fi-Serie auf Basis des gleichnamigen Buches von Michael Crichton sind Jonathan Nolan und Lisa Joy. Das Produzenten- und Autoren-Duo hat aus dem Originalmaterial eine rätselhaft-verworre Mysteryserie rund um die Entstehung von Künstlicher Intelligenz gemacht. Nachdem die ersten beiden Staffeln in einem oder mehreren Vergnügungsparks spielten, gelang es am Ende der zweiten Staffel zumindest Dolores ( Evan Rachel Wood) und wohl auch Bernard ( Jeffrey Wright) in die reale Welt der Menschen außerhalb der Parks zu fliehen, während Maeve ( Thandie Newton) getötet wurde.

Allerdings gibt es in der dritten Staffel nicht nur ein Wiedersehen mit Dolores und Bernard, sondern auch mit Thandie Newton als Maeve. Im Trailer wird sie offenbar wiederbelebt und findet sich in einer von den Nazis geprägten Fantasy-Welt wieder. Sie dürfte also in einem neuen Park sein.

Hier ist der Trailer der dritten Staffel, der bereits im Juli 2019 auf der International Comic Con in San Diego gezeigt wurde: