Westworld: Erster Trailer lässt völlig neue Richtung erwarten

Ein Easter Egg im Trailer lässt vermuten, dass Mystery ein zentrales Element von "Westworld" bleiben wird: Am Ende als Paul in einem Durchgang auf die offenbar angeschlagene Dolores trifft, ist an der Wand ein Graffiti zu sehen (im Bild oben: links), das stark an "Das Labyrinth" ("Maze") erinnert. Dieses Symbol spielt in den ersten beiden Staffeln eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung eines Bewusstseins der Roboter. Doch wie kommt dieses Symbol in die reale Welt? Oder ist auch diese Welt nicht real?

Wir hoffen aber, dass es die reale Welt ist und der verwirrende Erzählstil etwas zurückgefahren wird!