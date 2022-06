Lust auf eine erneute Reise in eine nicht allzu weit entfernte Zukunftsdystopie? Dann solltet ihr euch die aktuelle vierte Staffel von "Westworld" nicht entgehen lassen, dem mehrfach prämierten Sci-Fi-Kracher von HBO, der nicht nur eure Nerven zum Zerreißen spannen, sondern auch eure grauen Zellen gehörig auf Trab bringen wird.

Denn wirklich verstehen, was da mit den Androiden und ihren ErschafferInnen, dem Freizeit-Park und der echten Welt abgeht, tut eigentlich niemand so richtig. Auf jeden Fall geht es um viel Philosophisches, Existenzielles, Ethisches und Nachhallendes, verpackt in stilvoll-düsteren Bildern und präsentiert von einem hervorragenden Cast wie Evan Rachel Wood, Ed Harris, Thandiwe Newton, Aaron Paul und Jeffrey Wright.