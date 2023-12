"What If ...?" ist gleich in dreierlei Hinsicht eine besondere Serie, die sich von anderen Marvel-Produktionen abhebt. Erstens: Sie ist eine Animationsserie. Zweitens: Sie erzählt von Szenarien, die im MCU eigentlich gar nicht passiert sind. Deshalb auch die "Was wäre, wenn"-Prämisse. Drittens: Sie ist eine Anthologie-Serie. Dadurch kann in jeder Episode eine in sich abgeschlossene Geschichte erzählt werden, die nicht an die Komplexität der Kontinuität gebunden ist.

Wie acht Millionen Klicks auf YouTube zeigen, sind Fans schon ganz gespannt auf die zweite Staffel. Wir verraten euch, aus wie vielen Folgen die neue Season besteht und wann das Staffelfinale verfügbar ist, sodass ihr die Serie bei Belieben auch einfach durchbingen könnt.