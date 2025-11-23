Die Hexen von Oz wirken ihre Kino-Magie: "Wicked: Teil 2" hat in den ersten Tagen einen fulminanten Start hingelegt und steuert auf ein rekordverdächtiges Einspielergebnis zu. Wie unter anderem "The Hollywood Reporter" berichtet, soll der Film laut aktuellen Prognosen über 151 Millionen US-Dollar (rund 131 Millionen Euro) und weltweit rund 228 Millionen Dollar einspielen. Das Publikum ist begeistert: Der Film, der in ÖSterreich und Deutschland am 19. November Kinostart feierte, erhielt beeindruckende 96 Prozent auf Rotten Tomatoes.

Der Film, im Original "Wicked: For Good", ist der zweite Teil von Jon M. Chus Kinoadaption des berühmten Broadway-Musicals, das die Vorgeschichte der Hexen von Oz erzählt. In den Hauptrollen glänzen Ariana Grande als Glinda, die Gute Hexe des Nordens, und Cynthia Erivo als Elphaba, die Böse Hexe des Westens.