Ariana Grande (32) und Cynthia Erivo (38) haben Hand und Hand bei der letzten Premiere von "Wicked: Teil 2" (im Original: "Wicked: For Good" für die Fotografen posiert. In New York City verzichteten sie am 17. November 2025 abend allerdings auf die meisten Presseinterviews, da Erivo erkrankt war.

Ariana Grande: "Ich lasse sie nicht sprechen" Universal Pictures hatte zuvor in einer Erklärung mitgeteilt: "Leider fühlt sich Cynthia nicht wohl und hat ihre Stimme verloren, daher werden sie und Ariana heute Abend keine Interviews geben." Händchenhaltend absolvierten die beiden Hauptdarstellerinnen aber noch einmal einen roten Premierenteppich. "Ich lasse sie nicht sprechen. Sie muss ihre Stimme schonen", erklärte Grande im Gespräch mit Moderator Justin Sylvester im Livestream der Premiere, Arm in Arm mit einer lächelnden Erivo. "Es schließt sich ein Kreis, in New York City zu sein, wo das Gershwin Theatre ist, wo 'Wicked' aufgeführt wird, und heute Abend gemeinsam zu feiern." Eine heisere Erivo stimmte ihr zu: "Es ist wirklich schön, dass wir hier aufhören, wo alles begann."

Die New-York-Looks der Hauptdarstellerinnen Trotz ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung ließ es sich die 38-Jährige nicht nehmen, mit einem weiteren Powerlook aufzuwarten. Erivo trug einen maßgeschneiderten, schwarzen Look von Pierpaolo Piccioli von Balenciaga mit einem federbesetzten Rollkragencape und einem plissierten Rock mit tiefer Taille und Schleppe. Den Look rundete sie mit einer übergroßen Schmetterlings-Sonnenbrille und Diamantschmuck ab. Ariana Grande erschien in einem zweifarbigen Korsettkleid mit einem schwarzen Oberteil, das asymmetrische Spitze an einer Seite des Ausschnitts und einen kontrastierenden, ballerinarosa Tüllrock aufwies. Das Haar trug sie zu einem Pferdeschwanz mit einer schwarzen Schleife, kombiniert mit klassischem Winged Eyeliner und Rouge. Die beiden Frauen sind nicht nur Kolleginnen, sondern über "Wicked" auch zu engen Freundinnen geworden. Sie haben sich sogar passende "For Good"-Tattoos auf die Handflächen stechen lassen. "Es war eine der schönsten Freundschaften, die ich wachsen sehen durfte", sagte Regisseur Jon M. Chu (46) gegenüber "People".

Premierenfeiern mit Hindernissen In den vergangenen Wochen hatte die "Wicked"-Fortsetzung Premieren in São Paulo, London, Paris und Singapur gefeiert. Dabei gab es einige Pannen: Grande konnte aufgrund technischer Probleme mit dem Flugzeug nicht zur Weltpremiere nach Brasilien reisen und wurde in Singapur von einem Mann gepackt, der über die Absperrungen auf den roten Teppich sprang. Und nun war auch noch Cynthia Erivo erkrankt.