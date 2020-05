Wiedersehen mit Anson Mount in neuer "Star Trek"-Serie

Das Beste aus "Star Trek: Discovery"?

Tatsächlich war Anson Mount als Captain Pike der Lichtblick der zweiten Staffel von "Star Trek: Discovery". Kaum war er auf der Brücke, kam auch schon klassisches "Star Trek"-Feeling auf – was bei eine Prequel-Serie, die chronologisch etwa zehn Jahre vor der Originalserie mit Captain Kirk und seiner Crew spielt, ja nicht so falsch sein kann. Weniger überzeugend war da schon der Hipster-Spock, der eher an eine vulkanische Version von Conchita Wurst erinnerte. Aber auch Spock wurde offenbar zum Fan-Favoriten der zweiten Staffel von "Star Trek: Discovery".

Bei "Star Trek: Strange New Worlds" handelt es sich wieder um eine Prequel-Serie. Die Handlung wird also wieder durch den bestehenden Serien-Kanon in ein relativ enges Korsett gezwängt. Denn Trekkies nehmen die Kontinuität sehr ernst. Widersprüche zu Ereignissen in vergangenen Serien werden nur geduldet, wenn sie kreativ hergeleitet und plausibel erklärt werden (Retroactive Continuity). Auch visuell ist eine Prequel-Serie eine echte Herausforderung. Denn das Design soll zwar modernisiert werden, aber gleichzeitig auch an die alte Serie erinnern.

Einen konkreten Starttermin von "Star Trek: Strange New Worlds" beim US-Streamingservice CBS All-Access gibt es noch nicht.