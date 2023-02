Wiener Opernball 2023 mit Jane Fonda: TV-Programm im ORF 2

„Alles Opernball“ am 17. Februar um 20.15 Uhr in ORF 1

Die ORF-Gesellschaftsredaktion berichtet am Tag nach dem Wiener Opernball 2023 in einer Sondersendung von den extravagantesten Auftritten, den schönsten, aufwendigsten und ungewöhnlichsten Outfits und dem Ballgeflüster der rauschenden Nacht. Kristina Inhof führt wieder durch die Sendung und das Opernhaus. Ihr steht in diesem Jahr Johann-Philipp Spiegelfeld als „Logenreporter“ zur Seite. Die beiden zeigen, wie die Ballgäste gefeiert haben, welche Prominente diesmal das Tanzbein geschwungen haben und was sich sonst noch alles in den Logen, Sälen, Gängen und versteckten Plätzen der Staatsoper ereignet hat. Ein Muss für alle Opernball-Fans.

Richard Lugners Opernballgast, Oscar-Preisträgerin Jane Fonda, lädt neben Diane Keaton, Candice Bergen und Mary Steenburgen am 18. Februar um 21.45 Uhr in ORF 1 zum „Book Club – Das beste kommt noch“: In der Komödie starten die vier Hollywood-Legenden in einen zweiten Frühling – an ihrer Seite spielen auch Andy Garcia, Don Johnson und Richard Dreyfuss.