Das ZDF begrüßt das neue Jahr traditionell am Brandenburger Tor. Auch 2024 werden Johannes B. Kerner (60) und Andrea Kiewel (59) die Silvester-Sendung "Willkommen 2025" wieder präsentieren. Es ist bereits bekannt, welche Stars die beiden am Dienstag, 31. Dezember (ab 20:15 Uhr live im ZDF ) begrüßen dürfen.

Wie das ZDF berichtet, gibt es für die Silvesterparty in der Hauptstadt "umfassende Sicherheitsmaßnahmen", dazu gehören die Personalisierung der Tickets, Taschenkontrollen, ein Böllerverbot und das Einzäunen des Geländes.

Sie darf bei einer Show zum Jahresende nicht fehlen: Shirin David (29) hat mit "Bauch Beine Po" den Sommerhit des Jahres geliefert und wird diesen sicherlich bei ihrem Gastauftritt am Brandenburger Tor performen. Des Weiteren wurden "Völlig losgelöst"-Ikone Peter Schilling (68), Eurodance-Visionär Alex Christensen (57), Rapper Bausa (35), Schlagerqueen Maite Kelly (45), Popsängerin Sarah Engels (32), "The Voice"-Coach Kamrad (27) und Sängerin Loi angekündigt.

Konkurrenz im Silvester-Programm

Vor der Silvestersause zeigt das ZDF um 19:15 Uhr die "Neujahrsansprache des Bundeskanzlers". Es folgt um 19:25 Uhr das "heute-show spezial - Das war 2024" mit Fabian Köster (29) und Lutz van der Horst (49). Nach "Willkommen 2025" wird sich um 0:50 Uhr Mickie Krause (54) mit der "ZDF-Mitternachtsparty" melden.

Zur Primetime bekommt das ZDF Konkurrenz. Denn Florian Silbereisen (43) wird auch am 31. Dezember zum Gastgeber einer musikalischen Sendung: Mit "Silvester-Schlagerbooom 2025 live - Die Wunderlichtershow!" (20:15 Uhr bis 0.20 Uhr im Ersten, auf SRF und ORF sowie in der ARD Mediathek) wird Silbereisen live aus dem BMW Park, der Basketballarena des FC Bayern, senden. Die Arena soll sich dabei "in ein funkelndes und glitzerndes Wunderlichtermeer" verwandeln. Der Moderator wird zudem "mit vielen Stars und Überraschungen" aufwarten.

Zu den Gästen zählen: Andrea Berg (58), Howard Carpendale (78), Bonnie Tyler (73), Andy Borg (64), Inka Bause (56), DJ Ötzi (53), Ross Antony (50), Semino Rossi (63), Michelle (52) und Thomas Anders (61). Um Mitternacht wird laut Ankündigung das Silvesterfeuerwerk am Brandenburger Tor auch live im Ersten zu sehen sein, "danach feiert Florian Silbereisen mit seinen Gästen und dem TV-Publikum weiter".