Willy Wonka Experience in Glasgow: Wird der Fail zum Horrorfilm?

Und eine weitere Darstellerin erlangte so etwas wie Kultstatus: Eine erst 16-Jährige namens Felicia spielte "The Unknown", den erwähnten Charakter, der in der originalen Geschichte gar nicht existiert. Laut künstlicher Intelligenz (die sich für vieles an dem Konzept verantwortlich zeigt) handelt es sich um einen "schaurigen Chocolatier, der in den Wänden lebt". Die Schauspielerin bestritt bei der "Wonka Experience" ihren ersten Auftritt und rechnete nicht mit damit, wie groß dieser schlussendlich ausfallen würde. Sie nahm es laut "Metro" aber mit Humor und lachte mit ihren Freund:innen darüber, dass sie unfreiwillig zur Attraktion wurde.