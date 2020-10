Wim Wenders zeigt mit " A Black Jesus" einen speziellen Italian Way of Live

Mit beeindruckenden Bildern taucht "A Black Jesus" in den Italian Way of Live ein und schlägt zugleich eine Brücke zwischen der engen gemeinsamen Geschichte von Italien (im besonderen Sizilien) und Afrika, sowie der aktuellen Migrationsbewegung.

Auf einer Reise, die den Ursprung von Angst und Vorurteilen gegenüber „den anderen“ erforscht, werden die Bewohner einer kleinen europäischen Stadt aufgefordert, sich mit ihrer eigenen Identität auseinander zu setzen, beginnend mit der Ikone ihres Glaubens: einem schwarzen Jesus.

Die Weltpremiere findet am 29.10. im Rahmen des DOK LEIPZIG Filmfestivals statt. In Österreich kommt "A Black Jesus" dann im Frühjahr 2021 in die Kinos.