Blutrünstige Disney-Figuren kommen beim Publikum zwar nur mittelmäßig an, aber der Trend nimmt trotzdem kein Ende: Nach der Low-Budges-Produktion "Winnie the Pooh: Blood and Honey" aus dem Vorjahr, in der Pooh und Ferkel Gefallen am Niedermetzeln gefunden haben, geht es heuer mit einem deutlich höher budgetiertem Sequel weiter. Doch damit ist noch lange nicht genug Tod und Verderben durch einstige Kinderlieblinge über uns gekommen.

Wie erst kürzlich verkündet wurde, soll ein eigenes Poohniverse mit unterschiedlichsten wildgewordernen Märchenfiguren aufgebaut werden, bei dem unter anderem Peter Pan oder Dornröschen gegeneinander antreten.