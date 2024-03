Mit Winnie Pooh hat alles begonnen: Unter der Regie des Briten Rhys Frake-Waterfield verwandelte sich der bisher so kinderfreundliche und familientaugliche Honigliebhaber in eine blutgierige Bestie und sorgte in dem Low-Budget-Streifen "Winnie the Pooh: Blood and Honey" für eine Slasher-Orgie. Inzwischen hat der Regisseur eine Fortsetzung hinterhergeschickt, in der auch Tiger Trigger sein Unwesen treibt. Für dieses Sequel war bereits ein größeres Budget vorhanden, was man dem Ergebnis auch deutlich ansieht.