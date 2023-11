Wenn ein neuer Animationsfilm von Disney in die Kinos kommt, müsste das eigentlich ein erfreuliches Ereignis sein und jede Menge Mausfans sollten die Kassen zum Klingeln bringen. Doch seit der Corona-Zeit hat sich dieses Bild leider gewandelt. So hat auch das zauberhafte Wunsch-Märchen "Wish" nach seinem US-Kinostart ein sehr enttäuschendes Einspielergebnis vorzuweisen.

Laut "Screenrant" spielte das Werk am Start-Wochenende statt der erwarteten 35 Millionen Dollar bloß 19,5 Millionen ein und erreichte das Ziel nicht einmal im Verlauf der ersten Woche: Es kamen bloß 31,7 Millionen statt der vorhergesagten 45 bis 50 Millionen an Gewinn dabei heraus.

Im Grunde ist das aber Jammern auf hohen Niveau, denn immerhin sicherte sich "Wish" den dritten Platz nach "Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds and Snakes" und "Napoleon". Wie konnte es zu diesem relativen Misserfolg kommen? Wir nennen euch im folgenden Artikel drei Gründe, die zweifellos dazu beigetragen habe.