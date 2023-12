Jeder kann ein Star sein

König Magnifico scheint am Ziel seiner Wünsche angelangt zu sein: Durch den Einfluss einer dunklen Magie aus einem gefährlichen Zauberbuch ist sein skrupelloser Machthunger ins Unermessliche angewachsen und er konnte sich all die Wünsche seiner Untertan:innen zu eigen machen. Auch den kleinen Stern brachte er unter seine Herrschaft und nahm ihn im Zauberstab gefangen.

Asha ist zwar durch Magnificos Zauberkraft schwer angeschlagen zu Boden gegangen, doch dann besinnt sie sich darauf, was ihr der Sternenfreund bei seinem ersten Auftreten klar gemacht hat: Jede:r von uns ist ein Star. Genau diese Botschaft versucht das Mädchen durch ihren Gesang den unterdrückten Inselberwohner:innen zu übermitteln. Der Funke dieser Hoffnung springt tatsächlich auf die Menschen über – sie alle beginnen zu singen und schaffen es, sich von den magischen Fesseln zu lösen.

Auch der Stern kommt wieder frei, und an seiner Stelle wird Magnifico selbst in den Stab gezogen, wo er nun in einem Glasgefängnis verbleibt. Die Königin lässt sich durch Drohungen und Bitte ihres Mannes nicht erweichen, sondern ordnet an, dass man den Stab im Verlies an die Wand hängen soll.