Nach acht abwechslungsreichen Episoden voller unerwarteter Wendungen hat Anna (Kristen Bell) soeben auf Netflix einen Mordfall gelöst und sich selber von den falschen Anschuldigungen reingewaschen. Die Rede ist selbstverständlich von der Serie mit dem verwirrenden langen Titel "The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window".

Zum Finale deutet sich aber eine mögliche Fortsetzung an, denn als Anna zur Erholung ein Wochenende bei ihrer besten Freundin in New York verbringt, findet sie sich nach dem Cameo-Auftritt eines Stars in ein weiteres mögliches Verbrechen verwickelt.