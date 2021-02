"Wonder Woman 1984" ab sofort auf Sky

Gefährliche Wunscherfüllung

Ein Stein taucht auf, der das Interesse beider Frauen erweckt: Ist er doch mit einer lateinischen Inschrift versehen, die behauptet, dem jeweiligen Halter einen Wunsch zu erfüllen. Schnell stellt sich heraus, dass der Stein tatsächlich Wünsche erfüllen kann – und damit die Leben von Diana und Barbara auf einen Schlag verändert. Aber nachdem Maxwell Lord (Pedro Pascal) den Stein in seinen Besitz bringt, nimmt alles eine bedrohliche Wendung.

Nach dem großen Erfolg von "Wonder Woman" im Jahr 2017 war der Anspruch an "Wonder Woman 1984" entsprechend hoch – und das Team um Regisseurin Patty Jenkins und Hauptdarstellerin Gal Gadot hat erneut einen besonderen Superheldinnen-Film abgeliefert.

"Wonder Woman 1984" ist ab sofort auf Sky verfügbar. Ein Kino-Starttermin steht noch nicht fest.