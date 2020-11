"Wonder Woman 1984" wird zur Weihnachts-Überraschung

"Wonder Woman 1984" mit Gadot als Amazonenkämpferin sollte im Juni in die US-Kinos kommen. Corona-bedingt folgten mehrere Aufschübe, zuletzt von Oktober auf Dezember. Der Original-Film "Wonder Woman" mit Gadot, Chris Pine und Robin Wright war 2017 ein großer Kinohit. Jenkins ("Monster") hat die Fortsetzung an vielen Schauplätzen in drei Ländern gedreht.

Wir haben von Verleiher-Seite noch keine offizielle Bestätigung des Österreich-Starttermins 16. Dezember bekommen, halten euch aber auf dem Laufenden.