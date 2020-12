"Wonder Woman 1984": Xmas-Teaser mit Romantik und Action

Der Teaser wurde von "Wonder Woman"-Regisseurin Patty Jenkins im Rahmen der brasilianischen CCXP Cominc Con am Wochenende geteilt. Demnach scheint in der Fortsetzung des erfolgreichen ersten "Wonder Woman"-Films die Kindheit von Diana, aka Wonder Woman, ebenso im Mittelpunkt zu stehen wie ihre Liebe zu Captain Steve Trevor.

Aber natürlich kommt auch die Action nicht zu kurz, wie es sich für einen anständigen SuperheldInnen-Blockbuster gehört – auch in Zeiten von COVID-19 und dem zunehmenden Streaming von Kinofilmen zuhause.

Hier ist auch der deutlich weniger weihnachtliche und schon länger bekannte (deutsche) Full-Trailer von "Wonder Woman 1984":