Auch wenn man gar nicht will, dass "Wonka" endet, so hört Timothée Chalamet nach knapp zwei Stunden doch leider auf zu singen. Doch wie Cineast:innen wissen, bedeutet der Anfang des Abspanns noch lange nicht das Ende des Films, denn Post-Credit-Szenen haben schon vor langem Einzug in der Filmbranche gehalten. So solltet ihr auch nach Paul Kings neuestem Film nicht sofort aufspringen. Es gibt zwar keine Post-Credit-Szene, doch eine Mid-Credit-Szene.

Achtung, Spoiler-Alarm!