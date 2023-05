2018 ist Netflix mit "To All the Boys I’ve Loved Before" nicht nur ein ganz großer Streaminghit gelungen, der Film mit Lana Condor und Noah Centineo stellte auch den Startschuss für den Trend der Netflix-YA-RomComs dar. Nicht überraschend also, dass das Liebes-Universum rund um Lara und Peter (das auf den Romanen von Jenny Han basiert) von Netflix zu einem Franchise ausgebaut wird:

Nach den beiden Fortsetzungen ist vergangene Woche die Spin-Off-Serie "XO, Kitty" erschienen, in der Laras kleine Schwester Kitty, die "Matchmakerin" der Filmreihe, im Fokus steht und ihre eigenen romantischen Irrungen und Wirrungen erlebt. Wenig überraschend kam das Konzept gut an: Die Kritiken sind großteils positiv (auch wenn wir selbst wenig von der Serie überzeugt waren), die Serie ist seit ihrem Erscheinen ganz vorne in den Netflix-Charts zu finden. Da stellen wir uns natürlich die Frage:

Kommt Staffel 2 von "XO, Kitty"?