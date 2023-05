Was macht man also, wenn man verzweifelt einen Trend, ein Genre, einen Erfolg wieder zum Leben erwecken möchte? Genau: Man begibt sich zum Ursprung, zur Quelle. Weil man aber, wie man so schön sagt, niemals nach Hause zurückkehren, sondern nur etwas Neues beginnen kann, hat Netflix sich entschieden, dem "To all the Boys"-Franchise eine neue Richtung zu geben:

Seit 18. Mai ist die erste Staffel von "XO, Kitty" zu sehen, der "To All The Boys"-Serie, die Sequel und Spin-Off zugleich ist. Showrunnerin ist erneut die "Boys"-Autorin Jenny Han. Im Fokus stehen nicht mehr Lara und Peter, sondern Laras kleine quirlige Schwester Kitty, die einst dafür verantwortlich war, dass alle Boys des Originalfilms Laras Liebesbriefe bekamen. Der neue Fokus macht durchaus Sinn: Die Geschichte von Lara und Peter, so herzerwärmend sie auch gewesen sein mag, ist auserzählt, zudem hat sich Anna Cathcart dank ihrer erfrischenden und unerschrockenen Authentizität als Kitty von Beginn an als Scene-Stealerin erwiesen. Doch kann sie auch tatsächlich eine eigene Serie tragen?