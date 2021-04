Die 13 besten romantischen Serien auf Netflix

The End of the F***ing World (2017-2019)

Der 17-jährige James (Alex Lawther) ist überzeugt davon, ein Psychopath zu sein. Und weil Psychopathen eben Menschen umbringen, plant auch er seinen ersten Mord – und hat in der Außenseiterin und Rebellin Alyssa (Jessica Barden) sein Opfer gefunden. Die ist von James sofort angetan, sieht in ihm einen Seelenverwandten. Gemeinsam begeben sie sich auf einen verhängnisvollen sowie durch und durch chaotischen Roadtrip.

Die britische Dramedy basiert auf der Ausnahme-Graphic Novel "The End of the Fucking World" von Charles S. Forsman – und genauso eigenwillig, abgefahren und außergewöhnlich geht's auch in der Serie zu. Wer Pathos-geschwängerte Liebesbekundigungen und leidenschaftliche Küsse bei Sonnenuntergang erwartet, wird enttäuscht sein: "The End of the F***ing World" ist vulgär, blutig und bitterböse bis in den kleinsten Szenenwinkel.

Romantik kann man der ganz besonderen Seelenverwandtschaft zwischen James und Alyssa zwar nicht abstreiten (im Gegenteil!), aber diese ist eng und unzertrennlich mit rabenschwarzem Humor verbunden. Die an alle Grenzen und darüber hinaus treibende Liebesbeziehung zwischen diesen Teenagern ist die originellste, die man seit Langem gesehen hat. Liebe bedeutet hier aber auch eines: schonungslose Selbstfindung.

Hier geht's direkt zur Serie!