"Yellowjackets"-Staffel 3: Blutiger Teaser und Starttermin

Lange mussten Fans warten, doch nun steht fest, wann die Showtime-Serie "Yellowjackets" auf die Bildschirme zurückkehrt. Am Valentinstag 2025, also dem 14. Februar nächsten Jahres, ist es so weit. In Österreich und Deutschland dürfte die Serie aller Voraussicht nach - wie schon bei Staffel zwei - an diesem Tag beim Streamingdienst Paramount+ verfügbar sein. Einen ersten, kürzeren Teaser-Trailer zu den neuen Episoden von Staffel 3 gibt es obendrein.