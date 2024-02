Prime Video

Wie so oft beim Streamingdienst von Amazon Prime kann man alle Folgen, die in den USA bereits gelaufen sind, käuflich erwerben. Hier stehen User:innen also alle fünf Staffeln zur Verfügung.

Kosten: Die Ausgaben für eine Folge belaufen sich auf 2,99 Euro, Staffel 1-4 kostet jeweils 19,99 Euro. Für Staffel 5 muss man 29,99 Euro bezahlen.

Hier geht's direkt zur Serie!