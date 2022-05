"Yellowstone"-Prequel mit Helen Mirren und Harrison Ford kommt

Darum dreht sich das Spin-off

Allzu viele Details neben dem Arbeitstitel "1932" sind noch nicht bekanntgegeben worden. Im Dezember 2022 soll die Serie laut einer Mitteilung von "The Wrap" offenbar erscheinen.

Auch in dem "Yellowstone"-Prequel "1883" von Taylor Sheridan (51), das seit Februar dieses Jahres abrufbar ist, waren namhafte Stars mit an Bord. Sängerin Faith Hill (54) ist darin an der Seite des Country-Sängers Tim McGraw (55) zu sehen.

Die erfolgreiche Ursprungsserie "Yellowstone" geht bereits in die fünfte Staffel. Das zentrale Thema des Neo-Westerns ist - wie auch in beiden Prequels - die Familie Dutton und die Menschen, die mit ihnen auf der Ranch in Montana wohnen.