Wer ist Love Quinn?

In der zweiten Staffel von "You" lernten wir Love Quinn als neuen Schwarm von Joe Goldberg kennen, der die Identität von Will Bettelheim annahm. Nach den Entwicklungen der ersten Staffel hatte man natürlich Angst um Love, die genau nach Joes Muster immer wieder "zufällig" auf ihn traf und schließlich eine Beziehung mit ihm einging.

Schnell stellte sich aber heraus, dass auch Love einige dunkle Geheimnisse mit sich trägt und von ihrer reichen Familie geschützt wird. Am nächsten steht ihr ihr Zwillingsbruder Forty (James Scully).

Forty will Becks Buch verfilmen

Der Zwillingsbruder von Love tritt vor allem als Beschützer seiner Schwester auf. Vor einigen Jahren veröffentlichte er einen erfolgreichen Film – seitdem verkörpert er alles, was Joe an Los Angeles verabscheut: Den Gute-Laune-Typ, der von einer großen Karriere in Hollywood träumt.

Als sich die Situation für Joe immer mehr zuspitzt und seine Tarnung als Will aufzufliegen droht, will er fliehen – doch Forty hat andere Pläne. In Becks Namen – dem Opfer aus der ersten Staffel – veröffentlichte Joe ein Buch, das Forty auf Amys (aka Candace, Joes Ex-Freundin) Vorschlag hin mit Joe verfilmen möchte.

Um das Projekt fertigzustellen und sich völlig darauf konzentrieren zu können, sperrt er sich und Joe ganz ohne Handys oder Verbindung zur Außenwelt in ein Hotel ein. Dabei verabreicht er Joe LSD, um für mehr Kreativität zu sorgen – was allerdings zu einem Blackout der beiden und zu einem mysteriösen Mordfall führt.