Zum ersten Mal in der (bisher noch kurzlebigen) Geschichte von "You" wurde die Veröffentlichung der neuen Staffel in zwei Teile geteilt. Insbesondere nach dem spannenden Cliffhanger am Ende des Mid-Season-Finales verlangen Fans natürlich nach Nachschub. Hier erfahrt ihr, wann Staffel 4 Teil 2 auf Netflix zu sehen sein wird.